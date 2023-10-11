Sahte reçete soruşturması: 2 zanlı tutuksuz yargılanacak

“Sahte reçete yolsuzluğu” soruşturması kapsamında tutuklanan Doktor H.U ve Eczacı H.K yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, doktorun kliniğinde ve eczanede yapılan aramalarda bir çok elektronik belge ve evraka el konulduğunu anımsattı, bir çok reçetenin incelendiğini belirtti.

Polis, eczane sahibi H.K’nin 6 doktor ile çalıştığını, Ocak - Ağustos 2022 tarihleri arasında 1917 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiğini söyledi.

Bir çok ifade alındığını ve alınmaya devam edeceğini aktaran polis, Dr. H.U’nun ise toplamda 9 bin 687 reçete yazdığı ve bunların 1901 tanesinin Eczacı H.K'nin Eczanesine yazdığının belirlendiğini aktardı.

Polis, zanlıların soruşturmaya artık etki etmeyecekleri için teminatla tutuksuz yargılanmalarını kalmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 50 bin TL nakit, 2 KKTC yurttaşı kefil, 500 bin TL senet, haftada bir polise imza şartıyla teminat ile tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.