Sahte reçete soruşturması: 2 kişi daha tutuklandı

Sahte reçete soruşturması kapsamında polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere iki kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki zanlı, yarın sabah tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.