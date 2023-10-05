Sahte Reçete Düzenlenmesi: 1 kişi daha tutuklandı

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak bugün tutuklanan bir doktor ve bir eczacının ardından, zanlı olarak görülen bir sivil şahıs daha tutuklandı.

Zanlılar yarın sabah tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaklar.