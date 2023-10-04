Sahte reçete davası: 7 zanlı teminatla serbest!

Sahte reçete davası kapsamında bugün yeniden mahkemeye çıkarılan 4'ü doktor 3'ü eczacı olmak üzere toplamda 7 zanlı teminatla serbest bırakıldı.

G.V.A.,S.S, İ.T. isimli eczacılar ile G.E., N.P, ve M.A. isimli doktorlar, soruşturma kapsamında ilk tutuklanan isimlerdi.

Öte yandan F.K. isimli doktor da teminatla serbest bırakıldı.

Sahte reçete davası kapsamında sürdürülen soruşturmayla ilgili ilk kez teminatla tutuksuz yargılanma kararı verilmiş oldu.

Tahkikat memuru Cemali Çiftçi, soruşturma kapsamında devam eden tahkikatın tamamlanmadığına işaret ederek 7 zanlının teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

KKTC vatandaşı 2 kefilin 500 er bin TL’lik kefalet senedi imzalamaları, 50’şer bin TL’lik nakit yatırmaları durumunda teminatla serbest bırakıldı.