‘Sahte para’, 3 tutuklu

Girne’de alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada Dome Hotel Otel içerisinde tespit edilen ve üzerinde yapılan aramada sahte para bulunan zanlı E. B ve odasında sahte para tespit edilen zanlı V.T ile ve suçla bağlantısı görülen zanlı İ. A tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Mehmet Dağdelen zanlı E. B’nin 8 Ekim 2022 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Dome Hotel içerisinde yapılan üst aramasında; tasarrufunda sahte olduğuna inanılan MB35429070A ve MB59129658A seri nolu 2 adet 50 ABD doları tespit edildiğini söyledi.

Polis olayın akabinde zanlının tutuklandığını ve yürütülen ileri soruşturmada zanlı V. T’nin kalmakta olduğu Girne’deki ikametgahında yapılan arama neticesinde ise KB83035452L, KB83035440L ve KB37835824L seri nolu 3 adet sahte olduğuna inanılan 50 ABD doları bulunarak emare alındığını ve zanlının suç üstü tutuklandığını söyledi.

Polis ayrıca suçla bağlantısı olduğu düşünülen zanlı İ.A’nın da mahkeme emri ile tutuklandığını aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğu kayıp olduğuna inanılan emareler ve suçla bağlantısı olan başka şahıslarda ola bileceğini belirtti, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis sahte para operasyonunda 3 kişiyi tutukladı