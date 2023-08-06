Sahte İtalya pasaportuyla kuzeye geçmeye çalıştı
Kermiya geçiş noktasında, dün gece 22.30 sıralarında adanın güğneyinden kuzeyine geçiş yapmak isteyen 44 yaşındaki A.F’nin (E) görevli memura sahte İtalya pasaportunu verdi.
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Kermiya geçiş noktasında, dün gece 22.30 sıralarında adanın güğneyinden kuzeyine geçiş yapmak isteyen 44 yaşındaki A.F’nin (E) görevli memura sahte İtalya pasaportunu verdi.
Söz konusu pasaportun sahte olduğu anlaşılmasıyla A.F tutuklandı.
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