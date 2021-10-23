Sahte Hızlı Test ile kuzeye geçmek istediler

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçmek isterken sahte antijen testi ibraz ettikleri tespit edilen üç kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kıbrıs’ın güneyindeki Fileleftheros gazetesi, 17 Ekim Pazar günü Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye, “Zodia-Astromerit” (Bostancı) sınır kapısından geçmek isteyen üç kişinin ibraz ettikleri antijen test belgelerinin sahte olduklarının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, yaşları 36, 34 ve 29 olan üç kişinin sorgularında suçlarını kabul ettiklerini ve haklarında yazılı suçlama yapılmasının ardından daha sonra çağırılmak üzere serbest bırakıldıklarını aktardı.

