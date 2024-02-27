"Sahte fatura" soruşturması: 1 tutuklu daha
Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında M.Ö. (E-48) tutuklandı.
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Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında M.Ö. (E-48) tutuklandı.
Tutuklanan zanlı "Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para Temini" suçlarından yarın sabah Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacak.
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Etiketler : sahte fatura