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"Sahte fatura" soruşturması: 1 tutuklu daha

"Sahte fatura" soruşturması: 1 tutuklu daha

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında M.Ö. (E-48) tutuklandı.

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Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında M.Ö. (E-48) tutuklandı.

Tutuklanan zanlı "Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para Temini" suçlarından yarın sabah Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacak.

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