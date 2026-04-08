'Sahte diplomalılar' sözünü üzerine alan Yeşilırmak "Gerizekalı" dedi
Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon düşmüyor... Topluma rağmen hayat pahalılığı ödeneğini durduran yasa tasarısını parmak hesabıyla geçirmeye çalışan Hükümet vekilleri ile muhalefet vekilleri arasında gerginlik çıktı.
CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlları, hükümetin topluma rağmen yasada ısrar etmesine tepki gösterdi. Seslerin yükselmesinin üzerine Hamzaoğlları, "sahte diplomalılar" ifadesini kullandı.
Bunun üzerine UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Hamzaoğlları'na "gerizekalı" dedi. CTP Milletvekilleri hakarete tepki gösterdi, Meclis Başkanı ifadeyi sadece tutanaklarda kaldırmakla yetindi.
