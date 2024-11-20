“Sahte diploma soruşturmasında dokunulmazlığının kaldırılması gerekecek 1 kişiyle ilgili dosya var”

Başsavcılık’a ait bütçenin görüşüldüğü Meclis’teki komite toplantısında, CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun sorusu üzerine Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol, “Sahte diploma soruşturmasında dokunulmazlığının kaldırılması gerekecek 1 kişiyle ilgili poliste bekleyen bir dosya olduğunu” açıkladı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özuslu, Meclis Bütçe Komite toplantısında Başsavcı Yardımcısı Sayın Ahmet Varol'a "Diploma skandalıyla ilgili savcılık veya poliste dokunulmazlığının kaldırılması gerekecek herhangi bir siyasi ile ilgili dosya olup olmadığını" sordum. Sayın Varol'un cevabı: ‘Bizde yok ama poliste 1 kişiyle ilgili dosya var’ oldu” dedi.

Anımsanacağı üzere Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan sahte diploma soruşturması kapsamında bazı siyasi isimler tutuklanmış, bazıları ise milletvekili olmaları sonucunda “dokunulmazlıklarının” var oluşu sebebiyle haklarında başlatılan soruşturmalar ilerletilememişti.