Sahte diploma soruşturması: Sefa Karahasan poliste

TRT’nin Kıbrıs temsilcisi Sefa Karahasan’ın, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklandığı iddia edildi.

YENİDÜZEN’in polis kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Karahasan, Gönyeli’deki karakolda polise ifade veriyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Karahasan’ın yarın Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılacağı ifade ediliyor.

Karahasan, söz konusu ünviersitenin mütevelli heyetinde de yer alıyor.