“Sahte diploma ile 61 bin 243 TL gelir elde etti”

Serap ŞAHİN

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye detayları aktaran tahkikat memuru, zanlı Özsağlam’ın “Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini ve suç geliri elde etmede suçlarından yargılandığını kaydetti.

26 Şubat tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan okulun Genel Sekreteri ve küçük hissederlarından Serdal Gündüz’ü sahte evrak düzenlemeye tahrik ettiğini mahkemeye anımsattı.

Polis, üniversitenin sisteminde yapılan incelemelerde Özsağlam’ın 9 Eylül 2022 tarihinde üniversitenin Psikoloji bölümüne kayıt yaptırdığını ve bir kaç dakika sonra 4 yılda alınan toplam 61 dersi geçtiği ve aynı tarihte mezun olduğunun tespit edildiğini hatırlattı.

Zanlının diplomayı barem içi artış almak maksadıyla Personel Dairesi’ne göndererek barem içi artış talep ettiğini belirten polis, bu yolla 61 bin 243 TL gelir elde ettiğini söyledi.

Polis, zanlıya diplomayla ilgili izahat sorulduğunda, açık öğretimden ön lisans okuduğunu bu nedenle bazı derslerden muaf olduğu ve derslerin yüzde 10’una girmediğini , Serdar Gündüz’ün verdiği ödevleri yaparak mezun olduğunu söylediğini anımsattı. Bununla ilgili yapılan soruşturmada ise Serdal Gündüz’ün Psikoloji Bölümü’nde akademik olarak ders veremeyeceğinin tespit edildiğini kaydetti.

YÖDAK’tan yapılan soruşturma neticesinde ise zanlının transkriptinin de sahte olduğunun belirlendiğini belirtilen polis, zanlının okula toplam 7 bin 500 TL ödeme yaptığını ve toplamda 11 bin 250 TL daha ödeme yapması gerektiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis ayrıca zanlının Özel Kalem olarak görev aldığı süre zarfında atama yapılmadığı halde görevini yürüttüğünün tespit edildiğini ve daha önce özel hayatın gizliliği suçundan da teminata bağlandığını mahkemeye aktardı. Polis toplamda 10 ifade alındığını ve zanlının tahkikata etki edeceği sürenin tamamlandığını belirtti zanlının mahkemenin uygun görüleceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak 100 bin TL teminat yatırması ve 2 kefilin 750’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile teminata bağladı.

Polis, zanlının Başbakanlıkta kadrosunun göründüğünü ancak aktif olarak çalışmadığını, çalışma bakanlığında sözlü olarak görevlendirildi ğini ve orda da aktif olarak çalışmadığının belirlendiğini, memur olarak maaş almaya devam ettiğini kaydetti. Zanlı avukatı Özdağlam’ın başbakanlıkta özel kalem olduğunu ileri sürdü.