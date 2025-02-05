Sahte diploma davası... Gündüz: “İşin sonu UBP vekillerine dayanıyor”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTBU) başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında "hükümsüz tutuklu" olarak cezaevine bulunan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz, Güzelyurt Mahkemesi'nde çarpıcı iddialar ortaya attı.

"Sahte diploma" alıp tedavüle sürdüğü iddiasıyla Barış Sel’in PI duruşması için

davayla bağlantısından ötürü mahkemeye getirilen Serdal Gündüz, mahkeme salonuna getirildiği sırada basına çeşitli iddialarda bulundu.

Gündüz, “Mesele neden ilerlemiyor biliyor musunuz? İşin sonu UBP vekillerine dayandığı için ilerlemiyor” iddialarında bulundu.

“Ortada alınan rüşvetler var. Hiçbiri ortada yok. Sadece sahte diplomayı söylüyorlar. Sahte diplomalarım hiçbirinde benim imzam yok” diyen Gündüz, “Ama bir yıldır cezaevindeyim. Niçin beni teminata bağlamıyorlar? Kaçacakmışım. Ben aptal mıyım üniversitedeki hissemi bırakıp kaçayım. Gaziveren’in yarısı benim” diye konuştu.

“Amaçları Serdal Gündüz'ü mahvetmek, ki mahvettiler. Şimdi ailemi mahvetmek istiyorlar.” diyen Gündüz, “Çünkü bir tane günah keçisine ihtiyaç var. O günah keçisi de ben oldum” dedi.

“Nerede her hafta üniversiteden ayrılmayan sayın vekiller? Her hafta üniversitede kalıp, pazar günü sabah kahvaltısı yapan, cuma günü akşam yemeği yiyen, yukarıda Kemal Dürüst ile alkol içip sarhoş olan vekiller nerede? Niye hiçbiri ortalarda yok?” sorularını soran Gündüz, üniversiteye Hamitköy’de büyük bir arsa verildiğini ve dönemin bakanının ve çalışanların üniversiteden karşılığında rüşvet aldığını öne sürdü.

Gündüz, “Ben adil bir şekilde yargılanmak istiyorum. Herkes dışarıda teminatla gezerken ben cezaevindeyim. Niye? Çünkü benim konuşmamı istemiyorlar. Çünkü ben konuşursam çok fazla taşlar yerinden oynayacak. Bunlar bunun farkındalar. Ya cezaevinde beni öldürecekler ya yolda gidip gelirken polis aracında öldürecekler.” diye konuştu.

“Eğer cezaevinde, dışarıda başıma bir hal gelirse benim ve ailemin, bu işin sorumlusu Levent Uysal'dır. Bu işin bütün başından sonuna operasyonunu yapan kişi Levent Uysal'dır.” diyen Serdal Gündüz, basından bir sonraki duruşmaya Kudret Özersay’ın gelmesi talebinde bulundu.

Sel’in PI duruşması 12 Şubat’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) başlatılan “sahte diploma” soruşturması

kapsamında tutuksuz yargılanan Gazimağusa eski Polis Müdürü Barış Sel’ in PI duruşması bugün yeniden ertelendi.

Avukat Mustafa Uluğ, Sel’in ameliyat olduğunu mahkemeye sundu.

Sel’in sağlık sorunları gerekçesiyle duruşma itham ve PI olarak 12 Şubat tarihine ertelendi.