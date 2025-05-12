“Sahte diploma” davası 11 Haziran’a ertelendi
KSTÜ'de başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen dava, 11 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.
Sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena’yı temsilen Buse Asena Uluğ, mahkemede hazır bulundu.
Toplam iki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında; 24 emare sunulmuş, sanık Mahmut Barış Sel., 20 davadan, Serdal Gündüz ise 14 davadan itham edilmişti.
Haber: Mehmet Kara (TAK)
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