Ertuğrul SENOVA

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın polis korumalarından Şerif Avcil, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki "sahte diploma" soruşturması kapsamında "sahte belgeyi düzenlemeye tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis, zanlının "Tesis İşletme Yönetimi" bölümünün yüksek lisans programına 5.6.2023 tarihinde kayıt olduğunu ancak 2.6.2022 tarihinde kayıt olmuş gibi gösterildiğinin tespit edildiğini söyledi.

"Sahte ders notlarıyla bölüm birincisi olarak mezun edildi"

Polis, zanlı adına sisteme "sahte ders notu" girildiğini ve "bölüm birincisi olarak" mezun edildiğini açıkladı.

Susma hakkını kullanacak...

"Diploma Lefkoşa'dan öteye çıkmadı, nerede olduğunu bilmiyorum" Zanlının "Hiçbir açıklama yapmayıp susma hakkını kullanacağını" söylediğini aktaran polis, diplomasının nerede olduğunun sorulması üzerine, "Lefkoşa'dan öteye gitmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Tedavüle sürmedim" dediğini aktardı.

Telefonunu kaybettiğini söyledi

Polis, zanlının telefonunu istediklerini ancak "telefonunu kaybettiğini" söylediğini belirtti.

Zanlının dün "göğüs ağrısı şikâyetiyle" Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ve bu sabah taburcu edildiğini belirten polis, söz konusu diplomayı tedavüle sürüp sürmediğinin araştırılacağını belirtti, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.