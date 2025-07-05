Sahte belgeyle kayıt teminine teşebbüs

Lefkoşa’da, Perşembe günü meydana gelen olayda, 37 yaşındaki S.J.P., annesi adına oturma izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlemekten dolayı tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, zanlı S.J.P., annesi adına oturma izni başvurusu yapmak için polisin hazırladığı pasaport fotokopisi üzerindeki yazıları değiştirip sahteleyerek, yetkisi olmamasına rağmen belgeyi imzaladı. Zanlı, sahtelediği belgeyi ilgili Bakanlığa sunarak resmi kayıtlara geçirilmesini sağlamaya çalıştı. Sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs ettiği tespit edilen zanlı, polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ortaköy’de uyuşturucu operasyonu:

Ortaköy’de Cuma günü gerçekleştirilen narkotik operasyonunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 25 yaşındaki A.A.M.S.’nin tasarrufunda uyuşturucu madde bulundu. Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 23 yaşındaki A.O.A.I. de tutuklandı.

Soruşturma polis ekipleri tarafından devam ediyor.

Girne’de uyuşturucu operasyonu:

Girne’de dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 20.00 sıralarında Şair Nedim Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 19 yaşındaki A.D.P.’nin tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 20 yaşındaki A.Y. de tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

Lefkoşa’da hırsızlık:

Lefkoşa’da bir iş yeri önünde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.Polisten verilen bilgiye göre, 26 Haziran’da Şehit Mustafa Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önündeki masa üzerine bırakılan siyah renk bel çantası içerisindeki cüzdandan 550 Sterlin nakit para çalındı. Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen 23 yaşındaki D.M.S.M. tespit edilerek tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

İzinsiz ikamet eden bir kişi tutuklandı:

Kıbrıs'ın kuzeyi genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında, ülkede yasal statüsü bulunmayan bir kişinin ikamet izinsiz olarak kaldığı belirlendi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Boğazköy’de araç yangını:

Boğazköy’de dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir araçta yangın meydana geldi. Olayda araçta maddi hasar oluştu. Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde seyreden PZ 651 plakalı van araçta, mazot kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonucu aracın motor bölümünde hasar meydana geldi. Yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.