Sahte Adapass konusunda yeni tutuklu: “Aşı olmadığı halde kendisi ve oğlunu çift aşı olmuş gibi gösterdi”

Sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi daha sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının, aşı olmadığı halde kendisi ve oğlunu çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla yargılandığını belirtti.

Sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılan K.K.S’nin tutuksuz yargılanmasına emir verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlı K. K.S’nin sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, Temmuz ve Ağustos ayları arasında zanlının, C.P.’nin aracılığı ile Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C. M.’ye ulaşıp, aşı olmadığı halde kendisi ve oğlunu çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla yargılandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 7 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.