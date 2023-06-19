Sahne On9 ne güzel

Tiyatro var dediler, Lefkoşa dağ yolundan, Çatalköy’e sürdüm.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan Pınar İnandım davet etmişti, “Bu kez amatörlerle sahnedeyiz” diyerek.

“Sahne On9” 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin tiyatro organizasyonu… Fatoş Avcısoyu Ruso, Çiğdem Kutlu Güney, Pınar İnandım ve Ziya Tüzel tarafından kurulmuş.



Okullarımız resmi müfredat dışına çıktığı zaman sanatla, felsefeyle, sporla çok daha yetkin nesiller yetiştiriyorlar. “Milli” değil “evrensel” oluyor o zaman eğitim… Bunun için elbette idealist müdürlere, öğretmenlere, velilere ihtiyaç var. 19 Mayıs TMK Müdürü Ziya hocam, Girne’de gerçek bir kolej yaratıyor, kendini öğrencisinin gelişimine adamış eğitimcilerle birlikte…

Sahne On9’da ortaokul ve lise yanısıra yetişkinler de dahil olmak üzere üç farklı grup var; dünyaca tanınmış yazarların eserleri taşınıyor sahneye…

Yetişkinler grubunda öğretmenle öğrenci, ebeveynle gönüllü aynı ışıklar altında buluşmuş… Pınar İnandım, amatörlerden, harika bir ekip yaratmış.

Çatalköy Esentepe Belediyesi’yle işbirliğinde sahnelenen oyunu, dopdolu bir salonda izledim. Ukraynalı Yazar Mariya Lado'nun yazdığı “Sıradan Bir Hikaye”, hayvanların düşünden insanlığa ışık tutuyor. Hayvanlar konuşuyor ve insanları anlayamıyor.

Hem güldük izlerken, hem de etkilendik ve düşündük derin derin…. Oyuncuları, sahne gerisini, emek verenleri kutluyorum, yüksek bir enerjiyle, harika bir iş çıkardılar.

Şiirleriyle tanıdığım Çiğdem Kutlu Güney’in oyunculuktaki becerisi beni ayrıca şaşırttı. Ali Beyitoğluları’nı çok beğendim, sahneye yakışıyor ve tiyatroda çok daha ileri seviyede görev alabilecek bir yetenek…

İyi ki gitmişim, izlemişim, Sahne On9 ne güzelmiş öyle…









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