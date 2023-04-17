Şahiner: Kurumu zarar ettiren siyasi kesim

Meclis’te Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı görüşülüyor.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Bu devralma, ne ilk ne de sonuncu olacak” dedi, “KIB-TEK ne kar ne de zarar edebilecek bir kurum” şeklinde konuştu.

Şahiner, kurumu zarar ettiren ve bu borcu oluşturanın siyasi kesimlerin olduğunu kaydederek, “AKSA’nın arkasında UBP-DP-YDP Hükümeti var. Günü geldiğinde bir yasa getireceksiniz, borçları üzerinize alacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.

Şan: 1.5 milyar TL ek kaynak yaratıldı, 600 milyon TL’si AKSA’ya

Maliye Bakanı Alişan Şan ise hükümetin, ‘TC ile iyi ilişkilerin’ devreye koyarak, TC ile imzalanan protokol kapsamında, 1.5 milyar TL ek kaynak yaratıldığını söyledi, bunun 600 milyon TL’sinin de AKSA’ya olan borçlar için kullanılacağını açıkladı.

Şan, Temmuz 2022 yılında elektrik tarifelerinde düzenleme yapıldığını dile getirerek, “Yine halkın, esnafın aleyhine olmaması için Türkiye’den ek kaynak yaratmaya karar verdik” değerlendirmesinde bulundu.

KIB-TEK’in İnkişaf Nizamnamesi doğrultusunda 2 ayda bir güncellenmesi gerektiğini belirten Şan, “Hükümetlerin 3 seçeneği var. Halka yansıtmak suretiyle tarifede zam yapmak. Bunu yaparsak, enerji hayatımızın tümünde ilintili… Zam yaparsak, enerjinin hayat pahalılığının hesaplanmasında ciddi yer var. HP’ye etki edecek, halka zam furyası olarak geri gelecek. Halka zam yapmak iyi bir seçenek değil ” değerlendirmesinde bulundu.

Devletin de üstleneceği borç veya mükellefiyetin yine halka yansıyacağını kaydeden Şan, 2023 yılında bütçede 3 milyar TL açık öngörüsü olduğunu hatırlattı.

Maliye Bakanı Şan, nakit akışında yaşanan sıkıntı nedeniyle zaman zaman borçlanmaya gidildiğini, bunun da bir maliyeti olduğunu söyledi.