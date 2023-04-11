Şahiner: “Hükümet, yabancı sermayenin dostu”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, güncel konuşmasında hükümeti yabancı sermayenin dostu olmakla suçladı.

Sağlık, eğitim, turizm, Türkiye ile imzalanan protokol gibi konulara değinen Şahiner, bugün en basit ağrı kesicilerin bile hastanelerde olmadığını, sağlık çalışanlarının kamu hastanelerinin fiziki yapısından endişeli olduğunu, Sağlık Bakanlığı’na yeterli kaynak aktarılmadığını söyledi.

Depremin Akdeniz bölgesinde korku yarattığını ifade eden, Kıbrıs’ın güneyinde turizm iptallerinin gündemde olduğunu belirten Şahiner, “Suni gündemlerle vaktimizi boşuna harcıyoruz…” dedi.

Depremle ilgili yasa tasarısına işaret eden Şahiner, “Halkın kesintilerle ilgili duruşu nedir? Bugün mevduat faizlerinden kesen yarın anaparadan da keser… Halkı tedirgin ediyorsunuz…” ifadelerini kullandı.

Salahi Şahiner, “Yaptıklarınız da yapacaklarınız da kamuoyu vicdanında ret alıyor” şeklinde konuştu.