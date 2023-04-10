Şahiner: “AKSA’ya muhtacız söylemleri gerçek değil”

Meclis’te “AKSA ile sözleşmeyi kim imzaladı?” tartışması çıktı, sesler bir kez daha yükseldi, sinirler gerildi.

“AKSA’ya muhtacız” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in konuşması devam ederken, UBP’li milletvekilleri “AKSA ile sözleşmesi kim imzaladı?” diye sordu, bu sırada sesler yükseldi. Meclis kürsüsünde sözlerinin kesilmesi üzerine Şahiner, Töre’ye “Süs bitkisi misiniz?” diye sordu.

Kısa süreli gerginliğin ardından konuşmasına devam eden Şahiner,310 megavat kurulu gücü olan KIB-TEK’in 250 megavat elektrik üretemez noktaya getirildiğini söyledi, 8 santralin bakım onarımlarının yapılmadığını, bunlarla ilgili adım atılması halinde sorunların çözümlenebileceğini dile getirdi.