Şahali:“Başbakan ve Hasipoğlu’nun bize gerçek borcu var, anlattılar ama inandırmadılar”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, hükümetteki kabine değişimine ilişkin, bir önceki Meclis oturumunda yaptığı açıklamaların tatmin edici olmadığını işaret eden CTP Milletvekili Erkut Şahali, Oğuzhan Hasipoğlu’nun ‘ben olsaydım milletvekili olmayan birini bakan atamazdım’ söylemlerini de eleştirdi.

Şahali, “Başbakan ve Hasipoğlu’nun bize gerçek borcu vardır, anlattılar ama inandırmadılar. Hasipoğlu da Sayın Başbakan da inandıramadı. Bize açıklama yapmak Başbakan’ın boynunun borcudur. Ülkede elektrikler ne saat kesilecek diye gerilenler varken, Başbakan ve Bakanlar bu kadar mutlu olmamalıdır, bunu çaresizce izleme hakları da yoktur.” dedi.

Konuşma başlığını Başbakan’ı tahrik etmek için seçtiğini, buna rağmen Sucuoğlu’nun Meclis’te olmadığını belirterek söze başlayan Şahali, “Sucuoğlu’nun bize borcu var, açıklamalarının takibini yapacağız, peşini bırakmayacağız” yorumunu yaptı.

Konuşmasında ülkedeki güncel farklı konu ve sorunlara da değinen Şahali, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun belediyelerin işleyişine ilişkin de açıklama yapma borcu olduğuna vurgu yaptı.

Yeşilırmak: “Dipkarpaz Belediyesi’nde asgari ücret altında çalışmak durumunda bırakılan emekçiler olduğunu biliyor muydunuz?

Şahali’nin konuşmasını tamamlamasının ardından Mecliste yerinden söz alan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Dipkarpaz Belediyesi’nde asgari ücret altında çalışmak durumunda bırakılan emekçiler olduğunu belirtti, Şahali’ye bunu bilip bilmediği sorusunu yöneltti.