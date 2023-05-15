Şahali: “Uyuduğumuzu sanmayın, sorumluluk hissedin”

25 Haziran’da yapılacak ara seçimle ilgili seçim yasakları 60 günden 30 güne düşürüldü.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, hükümeti eleştirdi, seçim yasaklarına az bir süre kala yapılan istihdam ve yurttaşlıkların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Şahali, kabinenin de aslında bundan rahatsız olduğunu, “çıkan dumanlar” olduğunu, ancak bu yapılanların gereksiz olduğunu söyledi.

Komitede oybirliği ile geçen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi ile amacın; seçim yasaklarından devlet hizmetinin aksamadan devamı ve KHK’nın çalışmalarını engellemeden çalışmalarına olanak sağlamak olduğunu ifade ederek, Meclis’ten 60 günlük yasakları iyi niyetle 30 güne indirdiklerini fakat “saf” olmadıklarını, yapılan istihdam ve yeni yurttaşları gördüklerini vurguladı.

“Uyuduğumuzu sanmayın”

Şahali, seçim yasaklarının kısaltılması konusunda ortaklık yaptıkları hükümetle hareket ederken, bu konuya da bir açıklık getirilmesinin önemine değindi, “Bizim uyuduğumuzu sanmayın, esas uyuyan sizsiniz, ülkeyi yönetirken biraz sorumluluk hissedin” dedi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, “Uyuttuğumuzu sanmıyorum” diyerek, verilen vatandaşlıklarla ilgili sıkıntı varsa, yeni vatandaşların oy kullanamayacağına işaret etti.

Bunun üzerine Şahali’nin “yapılan şık değildir” diye yaptığı itiraza cevap veren Öztürkler, vatandaşlıkların tek tek Resmi Gazetede yayımlandığını, ancak hemen seçmen olamayacaklarını, işlemlerin seçimlerden sonra yapılacağını, amacın UBP’ye avantaj sağlamak olmadığını, mağduriyet yaşayan insanların mağduriyetini gidermek olduğunu anlattı.