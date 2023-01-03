Şahali: “Ulaşım Bakanlığı bütçesi yetersiz… Yarısı personel maaşları”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Ulaştırma Bakanlığının bütçesinin yeterli olmadığına değindi.

Bakanlığın bütçesinin yüzde ellilik kısmının personel maaşları olduğunu ve ülkenin gereksinim duyduğu ihtiyaçlar karşısında yetersiz kaldığını dile getiren Şahali, "Telekom bütçesi en önemli bütçe fakat bizde en belirsiz alan" dedi.

Özel sektörün iletişimi teslim aldığına işaret eden Şahali, Telefon Dairesinin işlevini yitirdiğini ve Telefon Dairesindeki yatırım giderlerini merak ettiğini kaydetti.

4.5 G ihalesinin detaylarını anlamak için izaha muhtaç olunduğunu söyleyen Şahali, yapılan ihalenin izah edilmesi gerektiğini belirtti. Bilgi Teknolojiler Kurumunun bağımsız gibi görünen ama bağımlı duruma düşürülmüş görüntüsü olduğunu belirtti.

Mağusa’nın liman, turizm ve üniversite kenti olduğunu dile getiren Şahali, limanın olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Mağusa limanının serbest bölgeyi de barındırdığını dile getiren Şahali, limanın günümüz koşullarındaki teknik altyapılarından yoksun olduğunu söyledi.

Mağusa ve Girne limanlarının ihalesinin ne aşamada olduğunu soran Şahali, liman şirketi ile ilgili durumun da ne olduğunu sordu.