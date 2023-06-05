Şahali: Ekonomik Protokol nerede?

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “2023 Mali Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması nerede” konulu güncel konuşma yaptı ve “anlaşma nerede” diye sordu, “bu anlaşmayı, gerçekten imzalandıysa görmek istiyoruz, bu anlaşma Meclise gelmeli, nerede” dedi.

Şahali, anlaşmanın içeriğine dayalı sorular sorarak, örneğin ülkeye bu anlaşma kapsamında ne kadar katkı sağlandığını sordu.

Şahali, anlaşmaya yönelik madde madde sorular sorarak, okul, hastane, akıllı kavşak sistemi, depreme hazırlık, sanayi bölgeleri gibi konularda ne yapıldığını sordu, halk yararına bir şey yapılmadığını söyledi.

Meclis’in yasama yılı sonuna gelinmesine rağmen anlaşma ile ilgili hiçbir şey göremediğini ifade eden Şahali, eleştirilerde bulundu, anlaşmanın içeriğini istedi, neden “saklandığını” merak ettiğini dile getirdi. Hükümete güvenmediklerini ifade eden Şahali, “devlet ciddiyeti” istedi.