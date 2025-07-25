“Sağlıkta ülke ihtiyaçlarına göre planlama yapın”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, Sağlık Bakanlığı ile hükümeti sağlıkta ülke ihtiyaçlarına göre planlama yapmaya ve şeffaf olmaya çağırdı.

Gürkut, yazılı açıklamasında sağlık alt yapısının nüfusa cevap veremez hale geldiğini belirterek, yeni hastane binaları ve sağlık merkezleri yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Girne ile Güzelyurt hastanelerinin inşaatlarının bir türlü bitirilemediğini, açıklanan açılış tarihlerinin de sürekli ötelendiğini ileri süren Gürkut, sağlık personelinin de ihtiyaca uygun şekilde planlanması ve arttırılması gerektiğini söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin alt yapı, donanım ve personel açısından ihtiyacı karşılayamadığını, hızla ve plansız artan hasta nüfusu karşısında yetersiz kaldığını ifade eden Özlem Gürkut, bu hastane 650 yatak kapasitesiyle ihtiyacı karşılayamazken yeni Lefkoşa hastanesinin niye 640 yataklı planlandığının açıklanmadığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın yapılan proje ve planlamanın ana belirleyicisi olmadığının görüldüğünü de söyleyen Gürkut, hali hazırda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kampüsü içinde çeşitli binalara bölünmüş sağlık hizmetinin sürdürülmesinde sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Bu bölünmüşlüğün verimliliği de düşürdüğünü, yeni hastanenin de hizmete girmesiyle bu sorunun nasıl aşılacağını soran Özlem Gürkut, ihtiyaç duyulacak yeni ve yetkin sağlık iş gücü yetiştirilmesine dair bir planlamanın gündeme gelmediğini ileri sürdü.

“Sağlıkta iş gücü planlaması yapılmaması ihmaldir” diyen Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut, oluşacak hekim ve sağlık personeli yetersizliğiyle ilgili acil önlem alınmasını istedi.

Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut, temeli atılan yeni hastanenin şehir hastanesi konseptinde olup olmayacağı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın net bir açıklama yapması gerektiğini de kaydetti.