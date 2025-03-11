“Sağlıkta ‘tam gün hizmete’ geçilmeli”

Lema GÖZAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Kanal SİM’de yayınlanan Meyil Adakul’un hazırlayıp sunduğu ‘Geniş Açı’ programına konuk oldu. 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan CTP’li vekil Filiz Besim, sağlıkta yaşanan sorunlara dikkat çekerek, bugünün tıpkı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi kutlanılacak bir gün olarak görülmediğini söyledi.

“25 yılda elbette ki bir takım ilerlemeler yaşandı ancak altyapılarda sağlığa ciddi yatırımlar yapamadık”

Besim, Genel Sağlık Sigortası’nın 2000 yılından Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde görüşüldüğünü belirterek, 25 yıldır herhangi bir gelişme olmadığına dikkat çekerek, “2000 yılında artık eskiyen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi konuşuluyordu. Yenilenmesi gerektiği ya da Lefkoşa’da en azından bir hastaneye daha ihtiyacımız olduğu konuşulmaktaydı. Cengiz Topel Hastanesi’nin eksiklikleri ve alt yapı olarak çok eskidiği konuşuluyordu. Hala daha maalesef ki aynı konuları konuşuyoruz. Israrla, kurulamayan sağlık sistemi o günlerde de ihtiyacımız olduğunu konuşuyorduk. Sağlık çalışanlarının çok daha iyi bir organizasyonla çalışması gerekliliğini konuşuyorduk. Hastanelerimizde hala daha öğlen yemeği uygulaması var mı onu konuşuyoruz. Ancak herhangi bir ilerleme de kaydedemedik. Maalesef tüm bunlar o günlerde de bugün de konuşulan konular. 25 yılda elbette ki bir takım ilerlemeler yaşandı ancak altyapılarda sağlığa ciddi yatırımlar yapamadık” dedi. Besim, sağlıkta yeterli çalışmalarının yapılmadığını ve sorunların giderilemediğini belirterek, hala daha ilaçla ilgili olarak sistem kurulmadığına işaret ederek, “Hekim, hemşire ve diğer paramedik bölümlerde görev alan insanların sağlıklı bir şekilde kurgulanabilmesi için yeterli organizasyonumuzun olmaması, geçirdiğimiz yasalar olsa bile yasaların gereğinin yapılmaması ama bütünlüklü olarak ilaçla ilgili hala daha bir sistem kuramamış olmanın çok büyük yıkıcı sonuçlarını yaşıyoruz sağlıkta” ifadelerini kullandı.

Dörtlü koalisyon hükümeti dönemini anımsatan Besim, o dönem içerisinde güçlü bir kadın ekibi kurulduğunu ve kadın odaklı çalışarak sorunların giderilmeye çalışıldığına işaret ederek, “Kadının en çok üzerinde olan yüklerden hasta, yaşlı, engelli ve çocuk bakımına odaklandık. Hastaneye hasta yatırıldığı zaman genellikle kadın gidip bakar o hastalara. Bunlarla ilgili yaşlı bakım evleri açmaya çalıştık. Kadının yükünü sadece almak değil ancak kadını iş hayatına mobilize etmeye çalıştık” dedi.

“Eğitimli hasta bakıcıları mevcut değildir. Hizmetlere yüksek fiyatlar ödeniyor ancak kalitesiz hizmet alınıyor”

Meclis Genel Kurulu’nda da ‘hastanelerde devam eden hasta bakıcı sorununa’ bir kez daha Kanal SİM ekranlarında değinen Besim, dörtlü koalisyon döneminde eğitim çalışmaları başlattıklarını, hem istihdam hem de kaliteli hizmete ulaşabilmek için adım attıklarını ancak devamının gelmediğini belirterek şunları söyledi: “Hastanelerde hem işi bilmeyen, bilimsel anlamda hiç yeterli olmayan hem de ne oranda vergi verdiği, çalışma izni ne olduğu, bu ülkenin çalışma hayatına nasıl bir adaptasyon gösterdiği belli olmayan insanlar maalesef hastanelerimizde hasta bakıcı olarak çalışıyor, oranın düzenini bozuyor. Hastalarımız kalitesiz hizmet alıyor ama biz çok büyük paralar ödüyoruz. Ve evet bu da kadının sorunudur. O nedenle hasta bakıcı sorununu çözebilmek adına ciddi adım atmıştık koalisyon döneminde. O günden sonra da insanlara eğitim vermiştik. Hem iş anlamında imkân sağladık hem de hastanelerimizdeki kötü duruma son verelim dedik. Ancak o günden sonra hiçbir eğitim verilmedi. Sağlık Bakanlığı’nın çok güçlü eğitmen hemşireleri olmalarına rağmen. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası şu anda çalışıyor böyle bir bölüm açılması için ancak hala daha onların da önü açılmadı. Üniversitelerde bu bölümleri özendirmek ve motive etmek için hiçbir şey yapmadık”

Sağlık Bakanlığı’nın hasta bakıcılığı münhaline çıkma niyetinde olmadığı ancak çıksa dahil bu münhale başvuracak bakıcı olmadığını belirten Besim, “Eğitilmiş ekipler yoktur. Siz bir yasa yaparken, yasayı uygulayabilmek için gerekleri üzerinde de çalışmalısınız. Ancak biz böyle bir anlayışla karşı karşıya değiliz” dedi.

“HPV aşıları pahalı aşılardır. Devlet eliyle yaptırılmalıdır”

Besim, dörtlü koalisyonda görev aldığı Bakanlığı döneminde Human Papilloma Virus (HPV) aşılarının ‘Ulusal Aşı Programına’ dâhil edildiğini hatırlatırken, “İki doz o dönem 12 yaşındaki kız çocuklarını aşılamıştık. Ve ondan sonraki dozlarını da bütçeye koyup almıştık. Sonra gelen bakanda alınan dozları uyguladı ancak sonra tekrar bütçeye konmamıştı” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in HPV aşıları konusundaki açıklamalarına işaret eden Besim, HPV aşılarının devlet eliyle yapılması gerekliliğinin altını çizerek, “Umarım HPV aşılarını programına alırlar, ben henüz alınmış bir aşı duymadım. HPV aşıları artık kız çocuklarına değil erkek çocuklarına da uygulanıyor. Sadece rahim ağzı kanserlerini değil başka kanser türlerini de yüksek oranda önleyen aşılardır. Ve bunların olması gerekiyor. Devlet eliyle bu hizmetlerin verilmesi gerekiyor çünkü pahalı aşılardır. Bunu yaptırabilecek olan aile vardır, yaptıramayacak aileler vardır. Bu önemli bir konudur” dedi.

“Sağlıkta ‘tam gün hizmete’ geçilmeli. Genel Sağlık Sigortası hayata geçirilmeli”

Sağlıkta artık ‘tam gün hizmetin’ devriye girmesi gerektiğini vurgulayan Besim, “Saat 3’e kadar poliklinik hizmeti verilmeli ancak bu hizmeti verebilmek için polikliniklerin olması, hizmet verecek hemşireye, öğlen yemeği ile ilgili uygun yemekhaneye ihtiyacımız vardır. İnsanlara siz aç-susuz hizmet vereceksiniz diyemezsiniz. Bu uygulamanın artık yapılması gerekiyor” dedi. Güçlü ve tam gün poliklinik hizmeti verilmesiyle şu anda acilde yaşanılan yoğunluğunda ciddi ölçekte azalacağına dikkat çeken Besim, mevcut acil başvurularının yüzde 10’a ineceğini belirterek “Çünkü insanlar randevu bulamıyor, bizi arıyorlar randevu talebiyle. Randevu bulamayınca insanlar ‘acile gidince bana bakmak zorundadır’ düşüncesiyle acil servislere başvuruyor. Bunu görmek lazım, bunun üzerine yoğunlaşıp bu sorunu çözmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Ülkenin önceliği eğitim ve sağlık olmalıdır”

Genel Sağlık Sigortasını geçirip, insanlara sadece kamudan hizmet alım zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini kaydeden CTP’li vekil Besim şunları ekledi: “İnsanlar sigortalıysa kendi doktoruna gitme hakkı da vereceksiniz. Gerekirse primleri biraz daha arttıracaksınız ancak insanlara o hakkı vereceksiniz. O zaman bakın bakalım insanlar hastaneye mi gider? İşin bütünlüğü budur. Doktoru motive edip özendirmeniz gerekiyor. Gerçekten iyi çalışan sağlık çalışanlarını ödüllendirmelisiniz. Sağlık adanmışlıktır evet ancak onlara ‘ben senin özverini görüyor ve ödül veriyorum’ diyebilmelisiniz. Konuya bütünlüklü olarak yavaş yavaş plan ve projelerle yaklaşıp sürdürülebilirlikle sorunları çözebilirsiniz”

Bütçenin doğru kullanımıyla ülkedeki eksikliklerin ve sorunların giderilebileceğine işaret eden Besim, “Bu ülkede para vardır. Ve bu ülkenin de önceliği sağlık ve eğitim olmalıdır. Sağlık yoksa ölüm vardır, eğitim yoksa gelecek olmaz.” vurgusunda bulundu.