Sağlıkta da greve gidiliyor!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), kamu sağlık merkezlerindeki ilaç eksiklerine ve sağlıktaki diğer sorunlara dikkat çekmek adına ülke genelindeki tüm kamu hastaneleri ve sağlık ocaklarında 3 saatlik uyarı grevi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, 09.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleşecek eyleme, acil servis ve acil ameliyatlar, onkoloji, hemodiyaliz, talasemi merkezi, yatan hasta ve yoğun bakım hizmetlerinin dahil edilmeyeceği, bu hizmetlerin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saat 10.30’da Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapılacağı bildirildi.