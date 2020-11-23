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Sağlık Bakanlığı’ndan Pirgo kapısı kararı

Sağlık Bakanlığı’ndan Pirgo kapısı kararı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Kıbrıs’ın güneyinden Yeşilırmak sınır  kapısını kullanarak Kuzeye geçecek  olan ambulans şoförleri, sağlık personeli ve taşıdıkları hastalardan PCR testi istenmemesi kararı aldı.

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Kıbrıs’ın güneyinden Yeşilırmak sınır  kapısını kullanarak Kuzeye geçecek  olan ambulans şoförleri, sağlık personeli ve taşıdıkları hastalardan PCR testi istenmemesi kararı aldı.

Kurul aynı zamanda bu kapıdan geçecek diğer kişilerden son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenmesine karar verdi. 

İlgili karar bu gece yarısı 23.59'dan itibaren geçerli olacaktır.

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