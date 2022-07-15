Sağlık Bakanlığı’na göre denizler temizlendi

Sağlık Bakanlığı’nın haziran ayı deniz suyu analizlerinde ciddi kirlilik saptanan plajlar, en son yayınlanan sonuçlara göre “temiz” bulundu.

Önceki analizde 1.100 koli ve 300 entrekok saptanan Alsancak Merit plajının güncel sonuçlarında “0” kirlilik olduğu belirtildi.

Yine İskele plajında 1.1000 koli ve 200 entrekok görülürken, güncel deniz suyu analizinde “0” kirlilik olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Alsancak Merit plajının analiz sonuçlarına yer verdi ve “0” entrekok ve koli açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın Haziran ayı deniz suyu analizleri, 45 numunenin 30’unda ‘kirlilik’ olduğunu ortaya koymuştu…

30 numunede “ecoli veya entrekok” saptanırken, özellikle İskele ve Girne-Alsancak bölgesindeki bazı büyük tesislerin plajlarındaki ‘kirlilik oranı’ hastalık endişesi yaratmıştı.