“İskele plajında kirliliğe nende olan şantiyeler mühürlendi, para cezası kesildi”

Sağlık Bakanlığı’nın haziran ayı deniz suyu analizlerinde ciddi kirlilik saptanan ve dün yeni tahlillerde “temizlendiği” açıklanan İskele plajıyla ilgili, kirliliğe neden olan şantiyelerin mühürlendiği ve para cezası kesildiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu: “Kirliliğe neden olduğu tespit edilen şantiyeler mühürlendi. Çevre Koruma Dairesi tarafından, para cezası kesildi” dedi.

İskele Belediyesi Halk Plajı deniz suyunun temiz olduğunu belirten Sadıkoğlu, plaja akan atık suya müdahale ettiklerini, pis su akıntısının engellendiğini belirtti.

Çevre Mühendisi eşliğinde gerekli temizlik çalışmalarının yapıldığını ifade eden Sadıkoğlu, atık sudan temizlenen söz konusu bölgenin belediyenin kontrolünde olduğunu anlattı, “Esas olan ülkemizdir, ortak gailemiz, özelimiz ise İskele’dir”

“Deniz suyunun temiz çıkması sürpriz olmadı”

Sadıkoğlu'nun basına servis edilen yazılı açıklamasında şunlar belirtildi:

“İskele Belediyesi Halk Plajı’na ait Temmuz ayı deniz suyu raporu açıklandı. İskele Belediyesi’nin anında müdahalesi ve hummalı çalışması neticesinde, Haziran ayında açıklanan kirlilik bertaraf edildi ve İskele Belediyesi Halk Plajı deniz suyu raporu temiz çıktı. Çevre Mühendisi kontrolünde soruna anında müdahale eden İskele Belediyesi, İskele Belediyesi Halk Plajı’na giden pis su akıntısını da ortadan kaldırdı. İskele Belediyesi Zabıta Birimi, atık sudan temizlenen söz konusu bölgeyi 7/24 kontrol altına aldı. Deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen şantiyeler İskele Belediyesi tarafından mühürlenirken, Çevre Koruma Dairesi tarafından da para cezası kesildi.