Sağlık Bakanlığı, Üst Komite kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından, 23 Mart tarihinde alınan kararlar, 26 Mart tarihli bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından 23 Mart tarihinde alınan kararlar, 26 Mart tarihli bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış ancak üzerinden 180 gün geçmemiş kişilerin aşılı kişi olarak değerlendirileceği ifade edildi.
Ülkede kabul edilen aşılar açıklanırken, Türkiye’de üretilen TURKOVAC da bunlar arasında yer aldı.
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