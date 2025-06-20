Sağlık Bakanlığı, ‘torpil zorlaşacak’ diye uzmanlık kurulunu yasadan çıkarmak istiyor 

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın, Meclis’e sunulan “Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı”ndan Tıpta Uzmanlık Kurulunu çıkarma girişimine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rogers, “Tıpta uzmanlık eğitimi keyfiyete teslim edilemez” uyarısında bulundu.

Rogers, yasa tasarısında Kan Bankası, 112 Acil, Etik Kurullar ve Kalite Kontrol gibi önemli yapıların yanında yer alan Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun, tıp ve diş hekimliği alanında liyakat esaslı bir sistemi hayata geçireceğini vurguladı. Merkezi sınavla çalışacak bu kurul sayesinde, herkesin eşit şartlarda yarışacağı adil bir uzmanlık süreci kurulacağını belirtti.

Ancak Sağlık Bakanı’nın şimdi bu kurulu yasa tasarısından çıkarmak istediğine işaret eden Rogers, bu girişimin altında torpile dayalı keyfi uygulamaların önünü açma niyeti olduğunu savundu. Rogers, “Merkezi sınav, torpile değil bilgiye dayalıdır. Bu kurul, üniversitelerde keyfî kontenjan verilmesinin önünü keser” dedi.

Rogers, sağlık gibi hayati bir alanda şeffaflık, bilim ve standartlardan rahatsız olunmaması gerektiğini ifade ederek, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun yasada kalması ve merkezi sınavın mutlaka uygulanması gerektiğini vurguladı.

“Bilimle yönetilmeyen bir sağlık sistemi herkesi hasta eder — partisi fark etmeksizin” diyen Rogers, sağlık sisteminde alınacak kararların tüm toplumun sağlığına etki edeceği uyarısında bulundu.