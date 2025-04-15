“Sağlık Bakanlığı kaos durumundadır”

CTP Milletvekili Filiz Besim “Sağlıkta planlama ve yatak sayımız” başlıklı konuşma yaptı. Son dönemde ülkede yapılan anketlerde sağlığın ilk üç sorun arasında bulunduğunun ifade edildiğini anlatan Besim, öte yandan sağlıkla ilgili yaptıkları konuşmalar sırasında sağlık bakanının Meclis’te mevcut olmadığını kaydetti.

Sağlığı planlarken en önemli kriterlerden birinin nüfus olduğunu anlatan Besim, ülkenin son yıllarda ciddi nüfus aldığını ve nüfus sayısının bilinmediğini anlattı.

Buna rağmen hükümetin nüfusla ilgili hiçbir düzenlemesi olmadığını dile getiren Besim, sağlığın ancak bilimsel verilere dayanarak, planlanabileceğini dile getirdi.

Besim, sadece nüfus değil, yaş gruplarının da bilinmesinin planlamada önemli olduğunu ancak bunların hiçbiriyle ilgili bir hesaplama, planlama ya da vizyon olmadığını söyledi.

Filiz Besim, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi lansmanına değinerek, bu etkinliğin KKTC Sağlık bakanı ya da bakanlık yetkilileri tarafından değil yurt dışından gelen kişiler tarafından yapılmasını eleştirdi.

Hastanenin yapılmasının çok hayati olduğunu ancak bu hastaneyi doğru planlamak gerektiğini dile getiren Besim, hastane yatak sayısının yetersiz olduğunu kaydetti.

Devlet yetkililerinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin de tadil edileceğini ve bu şekilde toplam 776 yatak sayısına erişileceğini söylediğine işaret eden Besim, bu rakamın da yetersiz olduğunu dile getirdi.

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin depreme dayanıklılığıyla ilgili testlerin hala yapılmadığına işaret eden Besim, bu testler yokken hastane tadil edilecek demenin doğru olmadığını kaydederek, konu hakkında bilgi istedi.

Yoğun bakım yatak sayısının 110 olarak belirlenmesinin olumlu olduğunu ifade eden Besim, işleyişin nasıl olacağıyla ilgili bilgi talep etti.

Yatak sayısının, 10 yıl sonra nüfusun 700 bin olacağı öngörüsü üzerine belirlendiğini anlatan Besim, “Şu anda bile nüfusun 1 milyon olduğu tahmin edilirken, 10 yıl sonra nasıl 700 bin öngörüsü yapıldı” diye sordu.

Her 10 bin kişinin 42 yatağa ihtiyaç olduğunu belirten Besim, 700 bin kişilik nüfus için bile 2 bin 900 yatak hedeflenmesi gerektiğini kaydederek, yapılanın çok öngörüsüz olduğunu kaydetti. Besim, Lefkoşa dışındaki bölgelerde de özellikle Güzelyurt'ta donanımlı devlet hastaneleri oluşturulması için planlama yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Özele çok fazla sevk verildiğini, bunun bütçedeki rakamlardan da görülebileceğini dile getiren Besim, hastane ve cihazlara ayrılabilecek bütçenin özel hastanelere aktarıldığını söyledi. Yapılan sevklerin denetimsiz olduğuna işaret eden Besim, ölen hastaların kayıtlarının özel hastanede yoğun bakımda gibi göründüğü örnekler olduğunu kaydetti.

“Sağlık Bakanlığı kaos durumundadır” diyen Besim, iyi bir sağlık planlamasının sadece tesis kurarak olmayacağını söyledi.

Dinçyürek: Yenilerini yapıyor yapmaya da devam ediyoruz

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de eleştirileri yanıtladığı konuşmasına, CTP Milletvekili Filiz Besim'e “Döneminde ne yaptığını söyleyeceksin, ben de ne yaptığımı söyleyeceğim” diyerek başladı.

Sağlık konusunda neler planladıklarının ortada olduğunu ve defalarca anlattıklarını belirten Dinçyürek “Adanın her tarafında yatak kapasitelerini de, hastane sayılarını da artırıyoruz. Temel sağlığa da yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Dinçyürek, “Filiz Hanım'ın döneminde temel sağlıkta hizmet veren hekimlerin neredeyse iki katı hekimle çalışıyoruz. Kapalı olan sağlık ocaklarını da açtık. Yenilerini yapıyor yapmaya da devam ediyoruz. Dikmen'e yeni bir sağlık merkezi yapacağız. Gönyeli’ye yeni bir sağlık merkezi yapacağız. Değirmenlik ve Maraş’ta sağlık merkezleri açılacak. Güzelyurt Hastanesi bitiyor” diye konuştu.

CTP Milletvekili Filiz Besim, yeniden söz alarak, “Bizim dönemin üzerinden tam beş sene geçti” diyerek, 5 senede Girne Hastanesi’nin bitirilemediği eleştirisinde bulundu. Besim, sağlıktaki çöküşün son dönemde yapılan anketlere yansıdığını belirtti.