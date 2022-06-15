Sağlık Bakanlığı ile Medikal Park arasında protokol

Sağlık Bakanlığı ile Medikal Park Bahçelievler Hastanesi arasında protokol imzalandı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre protokol “sağlık servislerinde yapılamayan teşhis ve tedavilerle ilgili olarak hastaların mağdur edilmemesi, gerekli tedavilerin etkin ve verimli bir şekilde verilebilmesi” amacıyla gerçekleşti.

Gerekli ödeneğin, Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında Tedavi Görenlere” kaleminden karşılanmasına karar verildi.