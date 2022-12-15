Sağlık Bakanlığı “ilaç eksikliği yok” dedi, eczacılar çareyi elçide aradı

Eczacılar, ülke genelinde yaşanan ilaç yokluğu konusunda yaptıkları açıklamaya Sağlık Bakanlığı’nın “gerçekleri yansıtmadığı” şeklinde yanıt vermesi üzerine, çareyi Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile görüşmekte buldu.

Gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, “gerekli girişimlerin yapıldığını” açıkladı.

YENİDÜZEN’in de gündeme getirdiği ilaç yokluğu konusu, son haftalarda, eczacıların ifadesiyle “tolere edilemez” bir hal aldı.

Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, ilaçların 4’te 1’inin eksik olduğunu söyledi; sıkıntının Türk Lirası ve Türkiye’deki iktidarın ilaç üreticilerine ödediği Euro kurundan kaynaklandığını ifade etti.

Tekiner, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, ıkıntının birkaç ay daha sürmesini beklediklerini kaydetti.

Öte yandan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile görüşme yapan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz ise Sağlık Bakanlığı’nın, “ilaç eksikliği iddiaları gerçeği yansıtmıyor” yönündeki açıklamasını “talihsiz” olarak değerlendirdi.

“Feyzioğlu ile somut adımlar attıklarını” söyleyen Öksüz, “gelişmeleri şeffaflıkla tüm halkımızla paylaşacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.