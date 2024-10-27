Sağlık Bakanı Dinçyürek: "Sorumluluğu ispat edilen kim olursa olsun gereği yapılacaktır"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan bebek ölümüyle ilgili hem bakanlık hem de polis tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek,"Yapılan idari ve adli soruşturmalar neticesinde sorumluluğu ispat edilen kim olursa olsun gereği yapılacaktır." dedi. Dinçyürek, olayın aydınlatılana kadar söz konusu vardiyada görev yapan sağlık çalışanlarının görevden el çektirildiğini de kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen üzücü olay hakkında açıklamalarda bulundu. Dün öğleden sonra kendisine ulaşan bilgiler üzerine derin bir üzüntü içinde olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, olayın ardından bakanlık ve hastane yetkilileriyle birlikte Acil Durum Hastanesi'nde bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Bakanlık ve polis tarafından soruşturma başlatıldı"

Dr. Dinçyürek, "Dün gece yarısından sonra elimize gelen veriler çerçevesinde araştırma başlatıldı ve konuyu detaylı bir şekilde araştırmak üzere bir başhekim yardımcımızı görevlendirdik." dedi. Olayın aynı zamanda polise de intikal ettiğini belirten Dinçyürek, bakanlık iç soruşturmasının yanında polis tarafından da soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"Sorumluluğu ispat edilen kim olursa olsun gereği yapılacaktır"

Hayatını kaybeden bebeğe yarın otopsi yapılacağını açıklayan Dinçyürek, diğer bebeklerin sağlık durumunun yakından takip edildiğini söyledi. "Yapılan idari ve adli soruşturmalar neticesinde sorumluluğu ispat edilen kim olursa olsun gereği yapılacaktır." diyen Bakan Dinçyürek, olayın aydınlatılana kadar söz konusu vardiyada görev yapan sağlık çalışanlarının görevden el çektirildiğini de belirtti.

Çocukların güvenliği ve sağlığı için her türlü tedbiri alarak süreci büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Dr. Dinçyürek, önümüzdeki birkaç saat içinde ailelerle şahsen irtibata geçip, onları doğru şekilde bilgilendireceğini ifade etti. Kamuoyunu gelişmelerle ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceklerini söyleyen Dinçyürek, "Vefat eden bebeğimize Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.