“YÖDAK, 2 yılda 27 farklı tıbbi uzmanlık alanında üniversiteye yetki verdi”

CTP Milletvekili Besim, Kıbrıs'ın kuzeyinde nüfus planlamasından sonra en büyük sorunun eğitim planlaması olduğunu belirtti ve bu planlamanın sağlık alanında ciddi riskler doğurduğunu vurguladı.

Besim, sağlık eğitiminin yeterince denetlenmediğini, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin alt yapı koşulları göz ardı edilerek kontrolsüzce açıldığını söyledi. Şu anda ülkede 12 tıp fakültesi ve 11 diş hekimliği fakültesi bulunduğunu, 1350 tıp öğrencisinin eğitim aldığını ifade eden Besim, bu sayının nüfusa oranla Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Besim Türkiye’de bile 750 bin kişilik nüfusa bir tıp ve bir diş hekimliği fakültesi düştüğünü söyledi.

Bu fakültelere ilaveten, uzmanlık eğitimi de verme yetkisi tanındığını dile getiren Besim, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) 2023 yılından itibaren 27 farklı tıbbi uzmanlık alanında üniversitelere yetki verdiğini söyledi. Beyin cerrahisinden kalp cerrahisine kadar birçok ihtisas alanında eğitim izni verildiğini belirten Besim, bu durumun ciddi bir tehlike yarattığını kaydetti.

Besim, “Sağlık alanındaki eğitim politikalarını şekillendirme sorumluluğu Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumlara aittir” diye belirterek, Tabipler Birliği ve diğer sağlık örgütlerinin de katkılarıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulması adına hazırlanan yasa tasarısına işaret etti. Bu kurulun, uzmanlık eğitimi verecek kurumların altyapısını ve yeterliliğini denetleyeceğini, merkezi sınavla öğrenci alımını düzenleyeceğini anlattı.

Bu tasarının aylarca komitede detaylı şekilde çalışıldığını ve oy birliği ile tamamlandığını belirten Besim, bu yasanın genel kurula gelmesinin beklendiği gün Sağlık Bakanı tarafından geri çekildiğini aktardı. Bakanın, yasayı kısa sürede tekrar getireceklerini söylediğini ancak aradan iki ay geçmesine rağmen yasanın bir daha komiteye iletilmediğini ifade etti.

Besim, Sağlık Bakanlığı çalışanları ve sağlık örgütlerinin yasa için büyük emek verdiğini vurgulayarak, bizzat Sağlık Bakanı’nın dış müdahalelerle hareket ettiğini iddia etti. Özellikle uzmanlık eğitimine dair düzenlemelerin bazı kesimleri rahatsız ettiğini ve bu nedenle müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Söz konusu yasanın sağlık alanında atılması gereken adımlar açısından önemini yineleyen Besim, Başbakan’dan yasanın Meclis’e geleceği yönünde söz aldıklarını belirtti, “Ülkenin hekim olan başbakanına güvenmek istiyorum” dedi.