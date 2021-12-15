 “Sağanak yağmur ve su birikintilerine dikkat”

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, yağmurlu havalarda ve ıslak yollarda güvenli kullanım için çeşitli uyarılarda bulundu.Su birikintilerinden ve su baskınına uğramış yollarda araç kullanımı oldukça tehlikeli olduğunu ifade eden Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, hem sağanak yağmurlarda hem de su birikintilerinde araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“Su birikintisi içerisine girmek zorunda kalmanız halinde, su seviyesinin tekerlek göbek kısmından daha düşük seviyede olduğundan emin olmalısınız, su seviyesinin yüksekliğinden emin olunmadığı alanlarda su birikintisine girilmemeli su birikintisinden geçerken yavaş geçilmelidir.”

“Su birikintisinden geçerseniz yolun müsaitliğine göre sık sık fren yapın”

“Sudan geçtikten sonraki kullanımda her hâlükârda, araç yol tutuşu olumsuz etkilenebileceğinden, hız yapılmamalıdır (ani frenleme ihtiyacı olmamalı, hız 30 km/saati geçmemeli ve yolun müsaitliğine göre sık sık fren yaparak fren yüzeylerindeki ıslaklık giderilmelidir). Ani frenleme ihtiyacı halinde frenler görev yapmayacaktır.”

“4’lü sinyalleri çalıştırmayı ihmal etmeyin”

“Yine sağanak yağmurda aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır; Sağanak yağış görüş alanını kapatacak ve fren duruş mesafesini uzatacaktır. Bu nedenle yoğun sağanak yağmurda 4 lü sinyallerin çalıştırılması ve bölünmüş yollarda azami hız sınırını 30-40 km/saat, tek gidiş geliş olan yollarda 30-25 km/saati geçmemesi uygun olacaktır. Cam silecekleri de hizmete elverişli olmalı ve lastik basınçları üreticinin önerdiği seviyede olması sağlanmalıdır.”