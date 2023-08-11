Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, bir süredir de tedavisi süren Mustafa Özdoğan’ın annesi Zehra Özdoğan sosyal medya hesabından duyurdu, “Sağ salim Kıbrıs’a dönüyoruz.”

Özdoğan’ın annesi Zehra Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Güzel habere hazır mıyız Özdoğan fanları? Biz sağ salim Kıbrıs’a dönüyoruz. Binlerce kez şükürler olsun. Ya Allah ya Muhammed ya Şafi”