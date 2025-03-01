Sadrazamköy'de sürücü uyurken araç uçuruma düştü

Sadrazamköy bölgesinde içinde uyuduğu aracı uçuruma düşen sürücü ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 13:00 sıralarında, Kayalar - Sadrazamköy ana yolunun kuzey kısmındaki Aşıklar Tepesi Mevkiinde, Fatih DAŞKIN (E-29) sorumlulığundaki KH 082 plakalı araç içerisinde uyuduğu bir sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı aracı ile yaklaşık 55 metre yükseklikten deniz kenarındaki uçuruma düştü.

Olayda ağır yaralanan Fatih DAŞKIN bulunduğu yerden, Polis Sivil Savunma ve Sağlık Ekipleri tarafından kurtarılarak yukarıya çıkarılarılıp ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.