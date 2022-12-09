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Sadıkoğlu'nun seçim kitabı dijital ortamda yayınlandı 

Sadıkoğlu'nun seçim kitabı dijital ortamda yayınlandı 

İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu'nun manifestosunun olduğu seçim kitapçığı dijital ortamda yayında. 

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İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu'nun manifestosunun olduğu seçim kitapçığı dijital ortamda yayında. 

Sadıkoğlu'nun sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Yarınlarımız, çocuklarımız için hayaller kurduk! Hedeflerimiz için azimle çalıştık, bir bir başardık! İskele'ye değer kattık. Bir dönem daha hayallerimizdeki İskele'yi yaratmak için gönülden hizmete devam! Seçim Kitapçığımız yayında!" denildi. 

İlgili kitaba, Hasan Sadıkoğlu'nun sosyal medya sayfasından ulaşılabiliyor. 

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