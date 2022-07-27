Sadıkoğlu: “Lağım değil, çamur…”

Denize akıtılan lağım suları ile gündeme gelen İskele Bölgesi’nde bu kez de Makenzi Plajı’nın bulunduğu belediyeye ait park alandaki görüntüler çevredekilerin tepkisini topladı.

Makenzi Plajı bölgesindeki park alanda bulunan Hurma Büfe yanındaki boş arazideki çamur görüntünün, lağım suyu olduğunu iddia eden bazı çevreciler, bölgedeki tuvaletlerin de kapalı olmasına rağmen kullanıldığını iddia etti.

Bu durumun çevre sağlığını olumsuz etkilediğini anlatan çevreciler, belediyenin bir an önce müdahale etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise arazi içerisindeki çamur alanın lağım olmadığını, su olduğunu ifade ederek, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü, Hurma büfenin 1 hafta veya 10 güne kadar halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Parka giden vatandaşlar tepkili: “Pis su birikintisi alınmalı, tuvaletlerin kullanımı engellenmeli”

Bölgedeki arazide lağım suyu olduğunu iddia eden bazı park ziyaretçileri, bu duruma hemen müdahale edilmesini istedi.

Kapalı olan büfenin tuvaletlerinin de sağlık koşullarından uzak kullanılmaya devam edildiğini anlatan çevreciler, “Nasıl olur da belediyeye ait durumda bir park bu halde olur? Park içinde nasıl böyle bir yapıya izin verilir?” diye sordu.

Toplum sağlığının tehlikeye atıldığını ifade eden çevreciler, bu görüntülerin bir an önce sonlandırılmasını istedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“Çamur alan lağım değil, bölgede çalışmalar sürüyor, büfe halkın hizmetine sunulacak”

Hurma Büfe’yi genişletmeye çalıştıklarını anlatan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölgede kanalizasyon düzenlenmesi yapıldığını belirtti.

“Bölgedeki tuvalet sayısı arttırılıyor, pis su giderlerini plastik büyük depolar içine almak için çalışma yapılıyor” diyen Sadıkoğlu, arazinin içerisindeki çamur olan kısmın lağım olmadığını ifade etti.

Sadıkoğlu, “Tuvaletler kilitli, kırıp açıldı ve girildiyse bilmiyorum. Tedbir alacağız. Lağım denilen yer ise Devlet Su İşleri Ana Hattında oluşan patlaktan sızan sudur. Büfe 1 hafta 10 güne dek halkın hizmetine sunulacak. Boru bağlantıları da yapılacak ve büfe açılacak.” şeklinde konuştu.