Sadıkoğlu, gençlerle bir araya geldi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Gençlik Merkezi’nde (İGEM) görev almak üzere okullar tarafından belirlenen gençlerle görüştü.

Sadıkoğlu, kabulün ardından gençlerle birlikte yapım çalışmaları devam eden merkeze giderek projeyi yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, gençlerin kabulde İGEM ile ilgili beklenti ve önerilerini doğrudan dile getirme fırsatı buldukları belirtildi.

Açıklamaya göre, sosyal alanlardan eğitim faaliyetlerine, kültürel etkinliklerden teknolojik donanımlara kadar pek çok konuda görüş alışverişi yapılan toplantıda, gençlerin projeye dair düşüncelerini paylaştıkları kaydedildi.

Açıklamada, İGEM bünyesinde oluşturulacak Gençlik Meclisi için de ilk adımın atıldığı ifade edildi.

Sadıkoğlu: “İGEM’i gençlerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz”

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çeken merkezin, bölge gençlerinin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimine önemli katkılar sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, çalışmaların gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini de belirtti.

“Gençlerimizin düşünceleri bizim için çok kıymetli. Söz verdiğimiz gibi onların fikirleriyle güçlenen bir İGEM’i hep birlikte hayata geçiriyoruz.” diyen Sadıkoğlu, İGEM’in tamamlanmasıyla birlikte gençlerin kendilerini geliştirebileceği, sosyal bağlarını güçlendirebileceği ve farklı alanlarda faaliyet gösterebileceği önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.