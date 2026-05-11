Erhürman, Atatürk Öğretmen Akademisi'nde çocuk şenliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen 19'uncu Çocuk Şenliği’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Erhürman, Atatürk Öğretmen Akademisi yerleşkesinde gerçekleşen şenlikte, çocuklarla bir araya geldi ve yapılan etkinlikleri izledi.

Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Güner Konedralı, akademi yönetimi ve öğretmen adaylarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erhürman, yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.