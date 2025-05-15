“Sadece Günü kurtarmadık, aynı zamanda geleceği de inşa ettik”

"Başbakan" Ünal Üstel ve kabine üyeleri “Halka Hizmet Yolunda 3 Yıl” temalı basın toplantısında, 12 Mayıs 2022’de kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin "üç yıllık icraatlarını" kamuoyu ile paylaştı.

Üstel, “Zor koşullarda yola çıktık, yılmadık, durmadık. Bu üç yıl, laf değil iş üretmenin, günü kurtarmanın değil geleceği inşa etmenin hikâyesidir” dedi.