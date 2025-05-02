Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Ayşemden Akın, Cemil Önal'ın Hollanda'da öldürülmesinin ardından, kendisine Türkiye'deki dostlarından "ülkeni tek et, güvende değilsin" mesajları aldığını açıkladı, "sadece gazetecilik yaptığım için ülkemi terk etmeyeceğim" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akın, kendisine destek mesajı gönderenlere de teşekkürlerini iletti.

Ayşemden Akın'ın paylaşımı şöyle:

"Dün Cemil Önal’ın Hollanda’da infaz edilmesinin ardından, uluslararası gazeteci örgütleriyle temas halindeyim. Türkiye’den eski dostlar, yeni tanışlar… Hepsi aynı şeyi söylüyor: 'Ülkeyi terk et. Güvende değilsin.'

Yol masraflarımı, kira ve geçim giderlerimi karşılamayı teklif ediyorlar.

Minnettarım.

Ama cevabım net: Hayır!

Sadece gazetecilik yaptığım için evimi, ülkemi terk etmeyeceğim.

Hiçbir yere gitmiyorum.

Ne olacaksa burada, kendi evimde olacak!"