Girne’de trafik kontrolü esnasında durdurulan, araçlarında silah ve mermi bulunan, yapılan araştırma sonucu ülkeye bir iş insanını vurmak için geldikleri tespit edilen tetikçi zanlılar M.Ö. ve V.A yeniden mahkemeye çıkarıldı, 8 gün ek tutukluluk alındı. Mahkemede söz alan zanlı M.Ö. şoför olarak ülkeye geldiğini, olayı burada öğrendiğini iddia etti.

Öte yandan polis, zanlı V.A.’nın telefonunda yapılan aramada söz konusu kişiyi vurmalarıyla ilgili “sadece ayağına sıkacağız” şeklinde yazışma tespit edildiğini kaydetti.

Trafik kontrolünde yakalanmışlardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı.

Şanlıer, 14.08.2024 tarihinde 20.30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Devriyeler Şubesi personeli tarafından kontrol maksatlı durdurulan ZUH 478 plakalı araç sürücüsü M.Ö.’nün alkollü araç kullanma suçundan PGM Trafik Devriyeler Şubesine celp edildiğini, makul şüphe üzerine konu araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet 9mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu mahkemeye hatırlattı.

Polis, silah ve mermilerin emare alındığını, M.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan V.A.’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını M.M.’nün ise 14 Ağustos’ta ülkeye geldiklerini belirlediklerini kaydetti.

“Sadece ayağına sıkacağız”

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı V.A.’nın telefonunda yapılan ilk incelemede “Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var” şeklinde mesaj ile Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan bir iş insanına ait aracın plaka ve fotoğrafının bulunduğunu, söz konusu kişiyi vurmalarıyla ilgili “sadece ayağına sıkacağız” şekkinde yazışma olduğunu belirtti.

Zanlı M.Ö’nün telefonunda ise tespit edilen yazışmada “takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme” yazılı mesaj tespit edildiğini hatırlatan polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

“Kamera görüntülerinde zanlının elinde silah tespit edildi”

Kiralık araçta yapılan ikinci aramada 2 adet yüz kapamada kullanılan şal bulduğunu, bunun yanında zanlılara Kıbrıs’ın kuzeyinde silah temin edip azmettirici olduğu tespit edilen bir kişinin de tespit edildiğini belirten polis, zanlıların ifadelerinde silahtan haberleri olmadığını söylediklerini ancak Kent Güvenlik Kamera görüntülerinde zanlıların kiralık araçla gezerken ve zanlı V.A.’nın elinde silah görüldüğünü açıkladı.

“Zanlı ülkeye şoför olarak geldiğini, olayı burada öğrendiğini iddia etti”

Polis, yapılan soruşturma sonucu iş insanının aracının fotoğrafının ve onunla ilgili bilgilerin zanlının telefonuna whatsapptan atıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, ayrıca zanlıların telefonlarında ses kayıtları tespit edildiğini belirterek, zanlılardan alınacak ses örneğiyle karşılaştırma yapılacağını açıkladı.

Soruşturma kapsamında birçok ifade aldığını, silahın ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini ancak henüz sonucun çıkmadığını kaydeden polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların bağlantılarının ve cep telefon görüşmelerinin inceleneceğini belirtti.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan M.Ö. şoför olarak ülkeye geldiğini, olayı burada öğrendiğini iddia etti.

Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.