Saç ekimi için mevsim fark etmiyor

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Saç ekimi yaptırmak isteyenler, kararlarını verirken, mevsimden bağımsız olarak düşünebilirler. Burada düşünülmesi gereken hangi mevsim olduğu değildir. Saç ekim operasyonundan sonraki süreç göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Yaz ya da kış fark etmezken, operasyon sonrasındaki 10 günlük süreç sosyal yaşam açısından çeşitli sıkıntılar doğurabileceğinden, bu 10 günlük sürece dikkat etmek gerekiyor. Kış aylarında saç ekimi operasyonu yaptırdıysanız, soğuktan korunmanız gerekmektedir. Dışarı çıkarken mutlaka şapka takmanız gerekirken, mümkün olduğunca soğuğa çıkmamanız önerilir. Diğer taraftan yaz mevsiminde yapılan operasyonda da güneş ve sudan korunmak gerekiyor. Operasyonu takip eden 10 günlük süreçte, havuz ve denizden uzak durup, güneşten kendinizi sakınmanız gerekmektedir.

İlk on gün önemli

Aslında UV ışınları, yüz ya da vücudun herhangi bir bölgesindeki kesiklerin iyileşme sürecinde olumsuz etkilere sahiptir. Ancak saç ekimi sonrasındaki en az bir haftalık süreçte, bu konuda kendinizi korumanız yeterli olacaktır. Bu süreçte göreceğiniz en olumsuz etki, teninizdeki hafif kızarıklık olacaktır. Bunun dışında olumsuz bir etki beklenmemektedir. Dolayısıyla yaz aylarında saç ektirmenize engel olacak bir durum söz konusu değildir. Sadece tatil programınızı bu işleme göre yapmanız gerekiyor. Kendinize bir 10 günlük dinlenme süresi ayırmalı ve bu süreyi evinizde geçirmelisiniz.

Operasyona hazır hissetmek yeterli!