“Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi” komitede

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi”nin genel görüşmesini yaptı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanarak, gündemindeki “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri: UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ve CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı) (Y.Ö.No:86/4/2025)”ni ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Çalışan Hakları Derneği’nden yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.